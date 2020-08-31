Зеленський назвав мікробами "слуг", які забули, для чого потрапили у ВР   

Президент Володимир Зеленський назвав "мікробами" народних депутатів "Слуги народу", які забули для чого потрапили до Верховної Ради.

Джерело: слова Зеленського на з’їзді "Слуги народу" 31 серпня, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Деякі люди забули, як вони сюди (до парламенту – ред.) потрапили і для чого. Це теж є. Вони мікроби, вони бактерії в вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. І я впевнений, що ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, навіть не згадає їхніх імен".

Що було раніше: На з'їзді партії "Слуга народу" висунули кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах в Україні.

З біографіями кандидатів можна ознайомитись на сайті партії.