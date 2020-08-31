Зеленский назвал микробами "слуг", которые забыли, для чего попали в Раду

Президент Владимир Зеленский назвал "микробами" народных депутатов "Слуги народа", которые забыли для чего попали в Верховную Раду.

Источник: слова Зеленского на съезде "Слуги народа" 31 августа, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Некоторые люди забыли, как они сюда (в парламент - ред.) попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена".

Детали: На съезде партии "Слуга народа" выдвинули кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах в Украине.

С биографиями кандидатов можно ознакомиться на сайте партии.