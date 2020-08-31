Каналізації Києва перевірили на COVID-19 після заяв китайських науковців

Китайські дослідники заявили, що коронавірус може передаватись через каналізаційні труби. У Києві перевірили сточні води на наявність вірусу.

Джерело: Київводоканал у повідомленні УП

Деталі: У відомстві наголошують, що щоденно відбирають та вивчають проби на виході водопровідних станцій Києва та ще у 35 точках міста.

У жодній з проаналізованих проб, як у неочищених, так і в очищених водах, не виявили COVID-19.

Загалом протягом липня-серпня було відібрано 30 зразків стічних вод у п’яти містах України. Там також не знайшли вірусу.

Що було раніше: 31 серпня стало відомо, що китайські дослідники заявили, ніби коронавірус може передаватись через каналізаційні труби.

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