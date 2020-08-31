Канализации Киева проверили на COVID-19 после заявлений китайских ученых
Понедельник, 31 августа 2020, 18:51
Китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы. В Киеве проверили сточные воды на наличие вируса.
Источник: Киевводоканал в сообщении УП
Детали: В ведомстве отмечают, что ежедневно отбирают и изучают пробы на выходе водопроводных станций Киева и еще в 35 точках города.
В ни одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах, не выявили COVID-19.
Всего в течение июля-августа было отобрано 30 образцов сточных вод в пяти городах Украины. Там также не нашли вируса.
Что было раньше: 31 августа стало известно, что китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы.
Украинская правда