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Канализации Киева проверили на COVID-19 после заявлений китайских ученых

Понедельник, 31 августа 2020, 18:51

Китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы. В Киеве проверили сточные воды на наличие вируса.

Источник: Киевводоканал в сообщении УП

Детали: В ведомстве отмечают, что ежедневно отбирают и изучают пробы на выходе водопроводных станций Киева и еще в 35 точках города.

В ни одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах, не выявили COVID-19.

Всего в течение июля-августа было отобрано 30 образцов сточных вод в пяти городах Украины. Там также не нашли вируса.

Что было раньше: 31 августа стало известно, что китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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