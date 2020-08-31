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Порошенко веде на місцеві вибори політв’язнів Кремля та активістів

Понеділок, 31 серпня 2020, 19:22

Партія "Європейська солідарність" іде на місцеві вибори з командою, яка об'єднала патріотів із різних політичних сил, професійних і проєвропейських лідерів, щоб зупинити проросійський реванш і будувати європейське життя в Україні.

Джерело: пресслужба "ЄС", п’ятий президент Петро Порошенко під час виступу

Дослівно: "Команди в обласні та міські ради очолять знакові особистості – зокрема, ті, хто добре знає, що таке європейські цінності, бо надто сильно відчули на собі російську реальність. Серед них – політв’язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух.

До команди "ЄС" приєднались активісти з інших політичних сил. Зокрема, Волинський штаб партії очолила волонтерка Юлія Вусенко, депутат Луцької міськради від "Самопомочі". У Полтаві від "ЄС" йтиме громадська активістка Юлія Городчаніна, яка балотувалась до парламенту від партії "Голос". Народний депутат попередніх скликань від "Народного фронту" Леонід Ємець наголошує, що сьогодні необхідно створити єдиний патріотичний фронт в умовах капітулянтської політики діючої влади.

Задля боротьби з проросійським реваншем списки до обласних рад очолять народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цинцадзе".

Деталі: Також Порошенко зі сцени наголосив, що до "ЄС" долучився "найкривавіший з часів реформації пастор Олександр Турчинов" та директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

Нагадаємо: З'їзд партії "Слуга народу" висунув кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах.

Українська правда
Теми: Порошенковибори


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