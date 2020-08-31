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Порошенко ведет на местные выборы экс-политзаключенных Кремля и активистов

Понедельник, 31 августа 2020, 19:22
Порошенко ведет на местные выборы экс-политзаключенных Кремля и активистов

Партия "Европейская солидарность" идет на местные выборы с командой, которая объединила патриотов из разных политических сил, профессиональных и проевропейских лидеров, чтобы остановить пророссийский реванш и строить европейскую жизнь в Украине.

Источник: пресс-служба "ЕС", пятый президент Петр Порошенко во время выступления

Дословно: "Команды в областные и городские советы возглавят знаковые личности - в частности, те, кто хорошо знает, что такое европейские ценности, потому что слишком сильно ощутили на себе российскую реальность. Среди них - политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.

В команду "ЕС" присоединились активисты из других политических сил. В частности, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "Самопомочи". В Полтаве от "ЕС" будет идти общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что сегодня необходимо создать единый патриотический фронт в условиях капитулянтской политики действующей власти.

Для борьбы с пророссийским реваншем списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе".

Детали: Также Порошенко со сцены рассказал, что к "ЕС" присоединился "cамый кровавый со времен реформации пастор Александр Турчинов" и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Напомним: Съезд партии "Слуга народа" выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.

Украинская правда
Темы: Порошенковиборы
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