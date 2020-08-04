Працівникам Укрзалізниці дозволять користуватись газовими балончиками для захисту.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Стосовно спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча би газові балончики".

Деталі: Криклій додав, що також розглядали і доволі активно обговорювали можливість використання електрошокерів. Але, за його словами, такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським.

А що стосується працівників Укрзалізниці – то використовувати газовий балончик краще, ніж не використовувати нічого взагалі.

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