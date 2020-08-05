Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МЗС з’ясовує, чи є серед жертв бейрутського вибуху українці

Середа, 5 серпня 2020, 01:22
Фото: Anwar Amro/Agence France-Presse — Getty Images

На цю мить немає інформації щодо можливих загиблих або постраждалих громадян України від вибуху в ліванській столиці Бейрут.

Джерело: Міністерство закордонних справ України у Facebook

Дослівно: "Посольство України в Лівані продовжує вживати заходів щодо перевірки можливої наявності громадян України серед постраждалих".

Деталі: МЗС закликає українців, які потрапили у цю надзвичайну ситуацію, та всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, звертатися на цілодобові "гарячі лінії" посольства у Лівані: +961 5921 668, або МЗС +380 44 238 16 57.

Телефони "гарячих ліній" працюють в штатному режимі, на даний момент звернення на них не надходили.

Передісторія: У вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрут стався великий вибух, внаслідок якого загинуло до 50 людей, ще близько 2750 поранені. Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила вікна в домах по всьому місту.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітарту амонію.

Українська правда
Теми: ЛіванвибухМЗСжертви


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоУ ліванському уряді назвали ймовірну причину вибуху в Бейруті

оновленоВибух у Бейруті: відомо про 50 загиблих та 2750 поранених

Новини 4 серпня: вибух в Бейруті, бойовики в Білорусі

фото, відео, оновленоУ Бейруті стався вибух: по всій столиці вибиті вікна

ФБР прийшла з обшуками в офіси Коломойського в Клівленді - ЗМІ

Чорногорія дозволила в'їзд росіянам без обмежень, у посольстві України обурені

Усі новини...
Ліван
У ліванському уряді назвали ймовірну причину вибуху в Бейруті
Зеленський відреагував на вибух в Бейруті: Глибоко шокований
Протести в Лівані: постраждали понад 200 протестувальників
Останні новини
01:50
Українка стала свідком вибуху в Бейруті і розповіла про свої враження
01:22
МЗС з’ясовує, чи є серед жертв бейрутського вибуху українці
01:09
В суді вимагають ліквідації "Слуги народу"
00:27
відеоУ ліванському уряді назвали ймовірну причину вибуху в Бейруті
23:58
Глава НБУ назвав 5 пріоритетів у роботі регулятора
23:25
Опонент Лукашенка каже, що їй погрожували з українського номера
22:59
Єврейська громада повідомила про смерть матері Коломойського
22:41
Зеленський відреагував на вибух в Бейруті: Глибоко шокований
22:29
Новини економіки: Мотор Січ та Ярославский, нерухомість керівника АМПУ
22:18
оновленоВибух у Бейруті: відомо про 50 загиблих та 2750 поранених
Усі новини...