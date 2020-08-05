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МЗС з’ясовує, чи є серед жертв бейрутського вибуху українці

Середа, 5 серпня 2020, 01:22
МЗС з’ясовує, чи є серед жертв бейрутського вибуху українці
Фото: Anwar Amro/Agence France-Presse — Getty Images

На цю мить немає інформації щодо можливих загиблих або постраждалих громадян України від вибуху в ліванській столиці Бейрут.

Джерело: Міністерство закордонних справ України у Facebook

Дослівно: "Посольство України в Лівані продовжує вживати заходів щодо перевірки можливої наявності громадян України серед постраждалих".

Деталі: МЗС закликає українців, які потрапили у цю надзвичайну ситуацію, та всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, звертатися на цілодобові "гарячі лінії" посольства у Лівані: +961 5921 668, або МЗС +380 44 238 16 57.

Телефони "гарячих ліній" працюють в штатному режимі, на даний момент звернення на них не надходили.

Передісторія: У вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрут стався великий вибух, внаслідок якого загинуло до 50 людей, ще близько 2750 поранені. Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила вікна в домах по всьому місту.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.

Українська правда
Теми: ЛіванвибухМЗСжертви
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