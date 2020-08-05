Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві стрибок захворюваності на COVID-19, одна людина померла

Середа, 5 серпня 2020, 10:14
Фото tsn.ua

За минулу добу у столиці зафіксували 150 нових випадків інфікування COVID-19, одна людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Ще у 150 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. 1 людина померла". 

 

Деталі: Серед нових хворих 81 жінка віком від 18 до 95 років, 61 чоловік віком від 20 до 79 років, 5 дівчаток від 5 до 17 років та 3 хлопчики від 4 до 15 років. Також хворі 6 медиків.

25 людей госпіталізували.   

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (29), Дарницькому (27) та Солом’янському (23) районах.

Загалом на сьогодні в столиці вже 8812 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 139 киян, подолали хворобу 3088 мешканців (з них 44 за минулу добу).  

Що було раніше: За добу 2 серпня у столиці зареєстрували 102 нових випадки коронавірусу, за 3 серпня COVID-19 підтвердили у 108 осіб.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія:

  • 29 липня у столиці коронавірус виявили у 199 мешканців Києва – це була найбільша кількість за увесь період пандемії.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусжертви


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рівненська і Харківська області отримали "тривожний дзвіночок" від МОЗ  

Антирекорд: 1 271 новий хворий на COVID в Україні, три регіони йдуть "у ногу"

відеоТрамп заявив, що Бейрут атакували і там вибухнула бомба

відеоУ ліванському уряді назвали ймовірну причину вибуху в Бейруті

оновленоВибух у Бейруті: відомо про 50 загиблих та 2750 поранених

Новини 4 серпня: вибух в Бейруті, бойовики в Білорусі

Усі новини...
Київ
У Києві хочуть запустити соціальне таксі
Захоплення банку у Києві: затриманому інкримінують теракт
У Києві за добу більше сотні хворих на COVID-19
Останні новини
10:58
Тернопіль не отримав нічого з того, що привозила "Мрія" – мер
10:45
У Чехії найбільше зростання числа випадків коронавірусу з кінця червня
10:38
Ціни на нафту опускаються, незважаючи на дані про зниження запасів у США
10:15
Біля метро "Лук'янівська" у Києві знайшли підозрілий предмет
10:14
У Києві стрибок захворюваності на COVID-19, одна людина померла
10:09
Як розрахувати середній бал шкільного свідоцтва. Інструкція від МОН
09:55
фото У Польщі затримали 6 українців за підпільне виробництво цигарок
09:51
Рівненська і Харківська області отримали "тривожний дзвіночок" від МОЗ  
09:39
Офіційно: Ярославський став новим власником банку "Кредит Дніпро" Пінчука
09:36
Мер Тернополя проігнорував рішення про "червону зону": все працює
Усі новини...