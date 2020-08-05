У Києві стрибок захворюваності на COVID-19, одна людина померла

За минулу добу у столиці зафіксували 150 нових випадків інфікування COVID-19, одна людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Ще у 150 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. 1 людина померла".

Деталі: Серед нових хворих 81 жінка віком від 18 до 95 років, 61 чоловік віком від 20 до 79 років, 5 дівчаток від 5 до 17 років та 3 хлопчики від 4 до 15 років. Також хворі 6 медиків.



25 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (29), Дарницькому (27) та Солом’янському (23) районах.

Загалом на сьогодні в столиці вже 8812 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 139 киян, подолали хворобу 3088 мешканців (з них 44 за минулу добу).

Що було раніше: За добу 2 серпня у столиці зареєстрували 102 нових випадки коронавірусу, за 3 серпня COVID-19 підтвердили у 108 осіб.

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