Україна вийшла зі ще одної угоди СНД

Кабмін схвалив вихід України з Угоди про співробітництво прикордонних військ держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань науково-дослідної діяльності.

Джерело: нардеп від "Слуги народу", представник уряду у ВР Василь Мокан у Facebook

Пряма мова: "Чергове рішення щодо виходу України зі структур СНД. Сьогодні (5 серпня – ред.) уряд ухвалив проєкт постанови "Про вихід з Угоди про співробітництво прикордонних військ держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань науково-дослідної діяльності"".

Деталі: Мокан зазначив, що вихід із зазначеної угоди доцільний через збройну агресію Росії, яка є стороною Угоди.

Угоду уклали 12 квітня 1996 року в Москві з метою співробітництва прикордонних військ у науково-дослідній діяльності.

Але, за словами нардепа, Україна не приєдналася до низки установчих документів у сфері прикордонної співпраці у СНД та брала участь у роботі Ради командувачів Прикордонними військами виключно як спостерігач, а тому не мала стосунку до питань розробки, прийняття та реалізації рішень, що ухвалювалися цією Радою.

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