Україна вийшла зі ще одної угоди СНД
Кабмін схвалив вихід України з Угоди про співробітництво прикордонних військ держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань науково-дослідної діяльності.
Джерело: нардеп від "Слуги народу", представник уряду у ВР Василь Мокан у Facebook
Пряма мова: "Чергове рішення щодо виходу України зі структур СНД. Сьогодні (5 серпня – ред.) уряд ухвалив проєкт постанови "Про вихід з Угоди про співробітництво прикордонних військ держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань науково-дослідної діяльності"".
Деталі: Мокан зазначив, що вихід із зазначеної угоди доцільний через збройну агресію Росії, яка є стороною Угоди.
Угоду уклали 12 квітня 1996 року в Москві з метою співробітництва прикордонних військ у науково-дослідній діяльності.
Але, за словами нардепа, Україна не приєдналася до низки установчих документів у сфері прикордонної співпраці у СНД та брала участь у роботі Ради командувачів Прикордонними військами виключно як спостерігач, а тому не мала стосунку до питань розробки, прийняття та реалізації рішень, що ухвалювалися цією Радою.
Передісторія:
- Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески.
- 6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року. 10 грудня 2018 року його підписав президент Петро Порошенко.
- Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року, він набув чинності 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін. Формально він діяв до 1 квітня 2019 року.
- 23 січня 2019 року повідомлялося, що Україна вийшла з трьох угод СНД, а 30 січня ще з однієї угоди з СНД, яка суперечить принципам ринкової економіки.
- У липні президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.