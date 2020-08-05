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Вибух у Бейруті: постраждала дружина посла Нідерландів і співробітники посольства

Середа, 5 серпня 2020, 14:53

У результаті вибуху в Бейруті серйозно постраждала дружина посла Нідерландів в Лівані.

Інформацію підтвердили в нідерландському МЗС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Також повідомляється, що в результаті вибуху постраждали не менше шести голландців. Крім дружини посла, ще п'ятеро, в тому числі співробітники посольства. Посол не постраждав.

За інформацією Reuters, дружину посла доставили в лікарню з серйозними травмами. Вибухом також сильно пошкоджено будівлю посольства Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що серед співробітників посольства України в Лівані та їхніх родин немає постраждалих внаслідок вибуху,

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки  оцінюють у понад $3 млрд.

Теми: ЛіванвибухНідерландиміжнародні відносини


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