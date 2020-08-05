Кількість жертв вибуху в Бейруті досягла 78, близько 4 тисяч поранені

Кількість загиблих в результаті потужних вибухів у портовій зоні Бейрута (Ліван) зросла до 78 осіб, майже 4 тисяч людей поранені.

Джерело: міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан, слова якого передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Він зазначив, що багато хто числяться зниклими безвісти.

Передісторія: У вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрут стався великий вибух, внаслідок якого загинули десятки людей і тисячі поранені. Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила вікна в домах по всьому місту.

Раніше повідомлялося про 50 загиблих.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію. У США вважають, що це була бомбова атака.

Зараз МЗС України з’ясовує, чи є серед жертв бейрутського вибуху українці.