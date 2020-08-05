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Кабмін погодив кандидатуру підприємця на голову Кіровоградської ОДА

Середа, 5 серпня 2020, 14:53
Кабмін погодив кандидатуру підприємця на голову Кіровоградської ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Джерело: трансляція засідання Кабінету міністрів 5 серпня, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан ("Слуга народу") у Facebook

Деталі: У своєму виступі Міщенко сказав, що в першу чергу "треба розібратися з фінансовими потоками: куди вони йдуть і як ефективно вони використовуються".

Кандидат розповів, що він – підприємець, із 2001 року займається вирощуванням сільськогосподарських культур у Кіровоградській та Чернігівській областях.

Міщенко зазначив, що при переході на державну службу передасть свій бізнес синові, щоб не було конфлікту інтересів.

Пряма мова: "Я бачу конфлікт інтересів. Коли мені запропонували, я сказав, що це може бути конфлікт інтересів, – але мені на це сказали, що в мене не буде конфлікту інтересів".

Інші подробиці: За даними YouControl, Міщенко значиться засновником 8 компаній і керівником 2-х.

Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: крім МІщенка, погодив Наталю Заболотну й Сергія Здітовецького на посади першого заступника і заступника голови Вінницької ОДА, а Віталія Тишечка – на посаду заступника голови Запорізької ОДА.

Передісторія:

  • 25 червня Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації. 
  • Того ж дня Балоня та посадовця цієї ж ОДА зловили на вимаганні 1,8 мільйона гривень.
  • 26 червня президент Володимир Зеленський відправив Андрія Балоня у відставку.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівмісцева влада
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