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Зеленський звільнив главу ОДА, якого піймали на хабарі

П'ятниця, 26 червня 2020, 17:43
Зеленський звільнив главу ОДА, якого піймали на хабарі

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Напередодні Балоня піймали на вимаганні майже 2 млн грн хабара.

Джерело: пресслужба ОП

Пряма мова: "Отримав декілька днів тому від Служби безпеки України інформацію щодо того, що в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України. Закон один для всіх.

Тому коли я одержав цю інформацію, одразу сказав, що звільню голову облдержадміністрації. А правоохоронні органи мають займатися всім іншим.

Немає "наші – не наші". Вкрав – сідай".

Що було раніше: 25 червня в СБУ повідомили, що піймали голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні 1,8 мільйонів гривень.

За даними УП, затриманим виявився голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.

25 червня Кабінет міністрів погодив відставку Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

Зеленський призначив екс-заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації, колишнього слідчого Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА на початку листопада 2019 року.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКіровоградська областьмісцева владахабар
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