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Кілька українців у Бейруті отримали незначні травми в результаті вибуху - посол

Середа, 5 серпня 2020, 16:14

В результаті потужного вибуху у Бейруті серйозно постраждалих громадян України немає, але декілька українців отримали травми.

Про це заявив посол України в Лівані Ігор Осташ, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є деякі сім'ї, в яких постраждало майно, будинки, квартири. Є також незначні травми, порізи, забої (у громадян України, - ред.), але постраждалих серйозних наразі немає… Поки що йдеться про допомогу у відновленні будинків або квартир. На сьогодні серйозних проблем, пов'язаних із загрозою життя, для українців немає", - сказав Осташ.

Водночас він зазначив, що посольство намагається розшукати інформацію про нібито два українські кораблі, що розміщувалися в районі вибухів.

Посол повідомив, що наразі є інформація, що серйозно постраждав корабель ООН, а стосовно українських громадян, українських моряків такої інформації немає.

Дипломат також нагадав, що контакти посольства є на сайті дипломатичної місії. "Усі наші телефони є на сайті посольства. Просто введіть "Посольство України в Лівані" - відразу побачите всі телефони гарячої лінії", - сказав Осташ.

Раніше повідомлялося, що серед співробітників посольства України в Лівані та їхніх родин немає постраждалих внаслідок вибуху.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки  оцінюють у понад $3 млрд.

Теми: Ліваннадзвичайна подія


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