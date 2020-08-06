Одинадцяту добу немає поранених та вбитих на Донбасі – ООС

Одинадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Джерело: штаб ООС, президент Володимир Зеленський у Telegram

Деталі: 6 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку ворога не зафіксовано.

Протягом дня сапери ДСНС розмінували близько семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення сорок один знайдений вибухонебезпечний предмет.

Пряма мова Зеленського: "Впродовж останніх 10 днів у нас немає поранених, немає загиблих. І я вдячний вам, що ви бережете своїх побратимів. Це важливо. Важливо, що виконується режим тиші. Важливо, що, якщо хтось захоче на нас наступати – ви завжди дасте гідну відсіч".

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