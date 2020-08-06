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Одинадцяту добу немає поранених та вбитих на Донбасі – ООС

Четвер, 6 серпня 2020, 17:59

Одинадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Джерело: штаб ООС, президент Володимир Зеленський у Telegram

Деталі: 6 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку ворога не зафіксовано.

Протягом дня сапери ДСНС розмінували близько семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення сорок один знайдений вибухонебезпечний предмет.

Пряма мова Зеленського: "Впродовж останніх 10 днів у нас немає поранених, немає загиблих. І я вдячний вам, що ви бережете своїх побратимів. Це важливо. Важливо, що виконується режим тиші. Важливо, що, якщо хтось захоче на нас наступати – ви завжди дасте гідну відсіч".

Передісторія:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійнабойові діїЗеленський


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