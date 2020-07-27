Після розмови Зеленського і Путіна Міноборони оприлюднило заяву про "всеосяжну тишу"

У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "На виконання домовленостей, досягнутих в рамках ТКГ 22 липня 2020 року, керівництвом Збройних Сил видано наказ про припинення вогню, що передбачає запровадження додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які мають за мету забезпечити дотримання всеохоплюючого, стійкого та безстрокового перемир’я".

Деталі: Зокрема передбачається:

заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;

заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;

створення та задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;

вогонь у відповідь у разі наступальних дій * допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних Сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ;

вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, у тому числі таємними.

У Міноборони пояснили, що під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити розміщення військ, яке склалося на момент прийняття даної заяви, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій, і/або будь-яке просування або переміщення озброєних осіб в бік противника, в тому числі з метою проведення розвідувальних або диверсійних дій.

Повідомляється, що СММ ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів.

Що було раніше: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

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