Бойовики порушили "всеосяжне перемир'я"

Уночі 27 липня бойовики обстріляли позиції збройних сил України на Донбасі – це відбулося після початку режиму "повної і всеосяжної тиші"

Джерело: головнокомандувач Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимир Кравченко на брифінгу 27 липня, штаб ООС у Facebook

Пряма мова: "На жаль, з боку противника о 00:20 – 00:45 був обстріл підрозділу 36 окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат з боку об’єднаних сил немає".

Деталі: За словами Кравченка, українські збройні сили на обстріл не відповідали.

Головнокомандувач ОС додав, що ще один обстріл зафіксували близько 9 ранку у смузі відповідальності 79-ї бригади. Окупанти за допомогою ручних протитанкових гранатометів здійснили три постріли і встановили три міни ПОМ-2.

За словами Кравченка, ситуація на лінії розмежування стабільна і контрольована.

Як уточнили пізніше у штабі ООС, вночі противник з тимчасово непідконтрольної Ужівки відкривав вогонь по позиціях українських воїнів біля Водяного.

А ранковий обстріл зафіксовали неподалік Новомихайлівки.

Що було раніше: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

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