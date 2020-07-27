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Бойовики порушили "всеосяжне перемир'я"

Понеділок, 27 липня 2020, 12:26
Бойовики порушили всеосяжне перемир'я
Фото Міноборони

Уночі 27 липня бойовики обстріляли позиції збройних сил України на Донбасі – це відбулося після початку режиму "повної і всеосяжної тиші"

Джерело: головнокомандувач Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимир Кравченко на брифінгу 27 липня, штаб ООС у Facebook

Пряма мова: "На жаль, з боку противника о 00:20 – 00:45 був обстріл підрозділу 36 окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат з боку об’єднаних сил немає". 

Деталі: За словами Кравченка, українські збройні сили на обстріл не відповідали.

Головнокомандувач ОС додав, що ще один обстріл зафіксували близько 9 ранку у смузі відповідальності 79-ї бригади. Окупанти за допомогою ручних протитанкових гранатометів здійснили  три постріли і встановили три міни ПОМ-2.

За словами Кравченка, ситуація на лінії розмежування стабільна і контрольована.

Як уточнили пізніше у штабі ООС, вночі противник з тимчасово непідконтрольної Ужівки відкривав вогонь по позиціях українських воїнів біля Водяного.  

А ранковий обстріл зафіксовали неподалік Новомихайлівки.   

Що було раніше: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Передісторія: 

  • 22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню. 
  • Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау розповіла, які заходи будуть застосовуватися для посилення режиму припинення вогню на Донбасі.
  • 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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