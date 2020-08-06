Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку

У четвер міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

Джерело: The Washigton Post

Деталі: Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському та його партнеру Геннадію Боголюбову, для купівлі об'єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період приблизно з 2008 року та наступних п'яти років.

У зв'язку з розслідуванням федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха.

Видання нагадує, що розслідування НБУ виявило дефіцит в бухгалтерських книгах "Приватбанку" на $5,5 млрд і вони назвали це "масштабним і скоординованим шахрайством", в якому брали участь основні акціонери банку Коломойський і Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків, щоб закрити діру.

Washigton Post вказує, що президент України Володимир Зеленський, який до державної служби був актором та працював на телеканалі олігарха, призначав Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та екс-юристом олігарха Ігоря Коломойського, головою Офісу президента.

Раніше президент України Володимир Зеленський підкреслював, що не залежить і не має ніяких домовленостей з олігархом Ігорем Коломойським з яким його пов'язували ЗМІ.

Що передувало: У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігор Коломойський.

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Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського

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