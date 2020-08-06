Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку
У четвер міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.
Джерело: The Washigton Post
Деталі: Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському та його партнеру Геннадію Боголюбову, для купівлі об'єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період приблизно з 2008 року та наступних п'яти років.
У зв'язку з розслідуванням федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою, і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха.
Видання нагадує, що розслідування НБУ виявило дефіцит в бухгалтерських книгах "Приватбанку" на $5,5 млрд і вони назвали це "масштабним і скоординованим шахрайством", в якому брали участь основні акціонери банку Коломойський і Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків, щоб закрити діру.
Що було раніше:
У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.
Передісторія:
- На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.
- Партнери Коломойського в США - Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.
- На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхову офісну будівлю.