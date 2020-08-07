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Американський Мін'юст вимагає конфіскувати у Коломойського нерухомість у США

П'ятниця, 7 серпня 2020, 10:24
Американський Мін'юст вимагає конфіскувати у Коломойського нерухомість у США

Мін'юст США вимагає конфіскувати у олігарха Ігоря Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі, які придбали за гроші, незаконно привласнені у ПриватБанку.

Джерело: пресслужба міністерства юстиції США

Дослівно: "Сполучені Штати подали дві цивільні скарги про конфіскацію до Окружного суду США в південному округу Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Луїсвіллі, штат Кентуккі, і Далласі, штат Техас, придбана за рахунок коштів, незаконно привласнених ПриватБанком в Україні, підлягає конфіскації".

Деталі: Стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, привласнили та пограбували банк на мільярди доларів.

Зокрема, вони відмивали частину доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, в основному в кіпрському відділенні ПриватБанку, а після того переводили кошти в США.

У американському відомстві зазначили, що партнери Коломойського і Боголюбова у США Мордехай Корф і Урі Лейбер створили мережу організацій (з деяким відмежуванням від назви "Оптима") для подальшого відмивання і інвестування незаконно привласнених коштів.

Вони придбали нерухомості і підприємств у США на сотні мільйонів доларів, враховуючи майно, яке підлягає конфіскації: офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom.

Загальна вартість будівель становить близько 70 мільйонів доларів.

Що було раніше: Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.

Знати більше: Чотири війни Коломойського. Як олігарх повертає свій вплив

Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського

Передісторія:

  • На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.
  • Партнери Коломойського в США - Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.
  • На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхова офісна будівля.

Українська правда

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Теми: КоломойськийСША
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