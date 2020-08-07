Мін'юст США вимагає конфіскувати у олігарха Ігоря Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі, які придбали за гроші, незаконно привласнені у ПриватБанку.

Джерело: пресслужба міністерства юстиції США

Дослівно: "Сполучені Штати подали дві цивільні скарги про конфіскацію сьогодні до Окружного суду США в південному округу Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Луїсвіллі, штат Кентуккі, і Далласі, штат Техас, придбана за рахунок коштів, незаконно привласнених ПриватБанком в Україні, підлягає конфіскації".

Деталі: Стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, привласнили та пограбували банк на мільярди доларів.

Зокрема, вони відмивали частину злочинних доходів з використанням безлічі банківських рахунків підставних компаній, в основному в кіпрському відділенні ПриватБанку, до того, як перевели кошти в США.

У американському відомстві зазначили, що співробітники Коломойського і Боголюбова, Мордехай Корф і Урі Лейбер, які діяли з офісів в Майамі, створили мережу організацій, під деякою зміною назви "Оптима", для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів і їх інвестування.

Вони придбали нерухомість і підприємства в США на сотні мільйонів доларів, включаючи майно, яке підлягає конфіскації: офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom.

Загальна вартість будівель становить близько 70 мільйонів доларів.

Що було раніше: Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.

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