Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Плівки Деркача: Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори

Субота, 8 серпня 2020, 22:23

Президент України Володимир Зеленський запевнив Сполучені Штати, що Україна не дозволить собі будь-яке втручання у вибори в США і не завдасть шкоди партнерським відносинам зі Сполученими Штатами.

Джерело: Зеленський у Facebook

Деталі: Розвідка Сполучених Штатів вважає, що РФ здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача, оскільки український парламентарій намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Зеленський у відповідь на цю заяву голови контррозвідки США Вільяма Еваніни зазначив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику Сполучених Штатів – це питання національної безпеки нашої держави. Президент заявив, що громадянам України "слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США" та не дозволяти собі вирішувати на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми.

Пряма мова: "Як президент України ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни. Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США".

Нагадаємо:

Контррозвідка США вважає Деркача проросійським депутатом українського парламенту. А публікацію записів розмов між Петром Порошенком і Джо Байденом – спробою вплинути на результати американського волевиявлення.

Що було раніше:

  • 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
  • У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
  • У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

Українська правда
Теми: СШАУкраїнаЗеленськийскандал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Плівки Деркача: Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори

Шмигаль розповів, за яких умов можна відновити постачання води у Крим

Кабмін визначився, як працюватимуть школи в умовах пандемії

відеоЗаштовхали у бус: у Білорусі затримали голову штабу опонентки Лукашенка

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори

Медведєв про 2008 рік: дії Грузії були "оголошенням війни Росії"

Усі новини...
США
Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори
США припиняють дислокацію 700 морпіхів у Норвегії, розміщених для стримування РФ
Розвідка США вважає, що Росія працює на дискредитацію Байдена
Останні новини
22:38
У Бельгії поблизу аеродрому розбився планер, двоє загиблих
22:23
Плівки Деркача: Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори
22:06
Прем’єр заявив про значне зменшення кількості безробітних
21:36
мапиПогода в Україні: спека й місцями грозові дощі
21:22
Шмигаль розповів про знайомство з Ахметовим
20:47
Ліван повідомив про 6 тисяч постраждалих від вибуху в Бейруті
20:31
Шмигаль розповів, за яких умов можна відновити постачання води у Крим
20:06
Кабмін визначився, як працюватимуть школи в умовах пандемії
19:51
Протести у Болгарії: мітингарі заблокували центр Софії після знесення наметового містечка
19:30
Штаб каже про 4 "вогневі провокації" бойовиків, ЗСУ у відповідь не стріляють
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!