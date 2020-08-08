Плівки Деркача: Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори
Президент України Володимир Зеленський запевнив Сполучені Штати, що Україна не дозволить собі будь-яке втручання у вибори в США і не завдасть шкоди партнерським відносинам зі Сполученими Штатами.
Джерело: Зеленський у Facebook
Деталі: Розвідка Сполучених Штатів вважає, що РФ здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача, оскільки український парламентарій намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.
Зеленський у відповідь на цю заяву голови контррозвідки США Вільяма Еваніни зазначив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику Сполучених Штатів – це питання національної безпеки нашої держави. Президент заявив, що громадянам України "слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США" та не дозволяти собі вирішувати на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми.
Пряма мова: "Як президент України ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни. Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США".
Нагадаємо:
Контррозвідка США вважає Деркача проросійським депутатом українського парламенту. А публікацію записів розмов між Петром Порошенком і Джо Байденом – спробою вплинути на результати американського волевиявлення.
Що було раніше:
- 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
- За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
- У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
- У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".