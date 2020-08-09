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У Бейруті – масштабні протести, понад 700 людей постраждали

Неділя, 9 серпня 2020, 08:23
Фото: Thaier Al-Sudani/Reuters

В ході антиурядових виступів у столиці Лівану постраждали 728 осіб, загинув один офіцер поліції.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на арабські ЗМІ

Деталі: Протестувальники штурмували будівлі міністерств закордонних справ, економіки, енергетики та навколишнього середовища Лівану, а також будівлю банківської асоціації. Демонстранти вимагають відставки уряду після вибуху в порту Бейрута

Армія витіснила групу протестувальників, які захопили постраждалу від вибуху будівлю МЗС. Демонстранти, очолювані відставними армійськими офіцерами, увірвалися в будівлю і оголосили його "штабом революції".

При цьому прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб озвучив пропозицію організувати в країні дострокові вибори до парламенту.

У той же час уряд США підтримує право ліванських демонстрантів на мирний протест і закликає всіх учасників утриматися від насильства, йдеться в повідомленні посольства США в Бейруті.

Посольство також заявило у своєму Твіттері, що Ліванський народ "заслуговує мати лідерів, які прислухаються до нього і змінять курс, щоб відповісти на народні вимоги прозорості та підзвітності".

Reuters і AP опублікували фото протестних акцій.

Фото: Hannah McKay/Reuters
Фото: Hannah McKay/Reuters
фото: Hassan Ammar/AP
Фото: Hassan Ammar/AP
Фото: Thibault Camus/AP
Фото: Thibault Camus/AP
Фото: Hussein Malla/AP
Фото: Hussein Malla/AP

Нагадаємо:

  • Увечері 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
  • Потужний вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей без домівок, завдані збитки оцінюють у більш ніж $3 млрд.
  • Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.
  • Згодом ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 

 

Теми: Ліванмітингивибух


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