У Бейруті – масштабні протести, понад 700 людей постраждали

В ході антиурядових виступів у столиці Лівану постраждали 728 осіб, загинув один офіцер поліції.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на арабські ЗМІ

Деталі: Протестувальники штурмували будівлі міністерств закордонних справ, економіки, енергетики та навколишнього середовища Лівану, а також будівлю банківської асоціації. Демонстранти вимагають відставки уряду після вибуху в порту Бейрута

Армія витіснила групу протестувальників, які захопили постраждалу від вибуху будівлю МЗС. Демонстранти, очолювані відставними армійськими офіцерами, увірвалися в будівлю і оголосили його "штабом революції".

При цьому прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб озвучив пропозицію організувати в країні дострокові вибори до парламенту.

У той же час уряд США підтримує право ліванських демонстрантів на мирний протест і закликає всіх учасників утриматися від насильства, йдеться в повідомленні посольства США в Бейруті.

Посольство також заявило у своєму Твіттері, що Ліванський народ "заслуговує мати лідерів, які прислухаються до нього і змінять курс, щоб відповісти на народні вимоги прозорості та підзвітності".

Reuters і AP опублікували фото протестних акцій.

Фото: Hannah McKay/Reuters

Фото: Hassan Ammar/AP

Фото: Thibault Camus/AP

Фото: Hussein Malla/AP

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