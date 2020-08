Взрыв в Бейруте: 300 тысяч человек остались бездомными

Мощный взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.

Источник: AFP со ссылкой на губернатора Бейрута Марван Абуда

Прямая речь: "Я думаю, что от 250 до 300 тысяч человек сейчас без дома".

What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA