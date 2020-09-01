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У МОЗ та ЦВК думають над тим, як проводити вибори в умовах пандемії

Вівторок, 1 вересня 2020, 02:14

Міністерство охорони здоров’я та Центральна виборча комісія працюють над розробкою алгоритмів проведенням місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова"

Пряма мова: "Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як максимально розробити такі алгоритми і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний: як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на ділянки. Яким чином забезпечити виконання своїх конституційних прав людей, які будуть знаходитись на самоізоляції або на лікуванні вдома".

Деталі: Степанов прогнозує, що за кілька днів детальні правила будуть оприлюднені. 

Нагадаємо:

  • Місцеві вибори в Україні мають відбутись 25 жовтня.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: СтепановМОЗЦВКвиборикарантин


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