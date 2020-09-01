У МОЗ та ЦВК думають над тим, як проводити вибори в умовах пандемії
Вівторок, 1 вересня 2020, 02:14
Міністерство охорони здоров’я та Центральна виборча комісія працюють над розробкою алгоритмів проведенням місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова"
Пряма мова: "Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як максимально розробити такі алгоритми і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний: як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на ділянки. Яким чином забезпечити виконання своїх конституційних прав людей, які будуть знаходитись на самоізоляції або на лікуванні вдома".
Деталі: Степанов прогнозує, що за кілька днів детальні правила будуть оприлюднені.
Нагадаємо:
- Місцеві вибори в Україні мають відбутись 25 жовтня.
Ольга Гетьманець, УП