У МОЗ та ЦВК думають над тим, як проводити вибори в умовах пандемії

Міністерство охорони здоров’я та Центральна виборча комісія працюють над розробкою алгоритмів проведенням місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова"

Пряма мова: "Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як максимально розробити такі алгоритми і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний: як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на ділянки. Яким чином забезпечити виконання своїх конституційних прав людей, які будуть знаходитись на самоізоляції або на лікуванні вдома".

Деталі: Степанов прогнозує, що за кілька днів детальні правила будуть оприлюднені.

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