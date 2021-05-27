Ляшко скасував наказ Степанова про скандальну Наглядову раду для "Медзакупівель"

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко скасував наказ свого попередника Максима Степанова, яким той призначив до Наглядової ради ДП "Медичні закупівлі" сумнівних осіб.

Джерело: Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Підписав наказ про визнання такими, що втратили чинність накази Міністерства охорони здоров’я від 06 жовтня 2020 року №2268, від 07 жовтня 2020 №2272 та від 30 квітня 2021 №848.

Ці накази стосуються конкурсного відбору та утворення наглядової ради ДП "Медзакупівлі" України.

Вже найближчим часом оголосимо конкурсний відбір на посаду незалежних членів наглядової ради".

Деталі: Ляшко наголосив, що в Міністерстві працюють над наказом, яким дозволить забезпечити незалежність "Медзакупівель".

Що передувало: Переможцями конкурсу до Наглядової ради державного підприємства "Медичні закупівлі" стали власник фармацевтичної компанії, колишній кандидат на посаду голови Державної регуляторної служби, керівниця департаменту фармацевтичної компанії та двоє невідомих людей. Відповідний наказ наприкінці квітня підписав тодішній міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нагадаємо: