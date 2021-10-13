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НАБУ закрило справу про закупівлю вакцин у часи Степанова

Середа, 13 жовтня 2021, 20:02
НАБУ закрило справу про закупівлю вакцин у часи Степанова

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання посадовцями Міністерства охорони здоров’я під час закупівлі протиковідних вакцин за часів міністра Максима Степанова.

Джерело: відповідь НАБУ на запит УП

Дослівно: "17.05.2021 вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.2.ч.1 ст. 284 КПК (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення – УП)".

Деталі: Жодних деталей щодо справи та ролі Степанова в ній у НАБУ не повідомили.

Нагадаємо:

  • 10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу. Заяву проти Степанова подав керівник державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов.
  • Кількома днями раніше Рада громадського контролю НАБУ повідомила, що бюро 3 лютого розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.
  • 16 лютого Степанов заявив, що підозри щодо махінацій із закупівлями вакцин проти COVID-19 безпідставні, а розслідування назвав "елементом війни" проти нього. 

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗСтепановНАБУвакцинаціякоронавірус
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