Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАБУ закрило справу про закупівлю вакцин у часи Степанова

Середа, 13 жовтня 2021, 20:02

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання посадовцями Міністерства охорони здоров’я під час закупівлі протиковідних вакцин за часів міністра Максима Степанова.

Джерело: відповідь НАБУ на запит УП

Дослівно: "17.05.2021 вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.2.ч.1 ст. 284 КПК (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення – УП)".

Деталі: Жодних деталей щодо справи та ролі Степанова в ній у НАБУ не повідомили.

Нагадаємо:

  • 10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу. Заяву проти Степанова подав керівник державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов.
  • Кількома днями раніше Рада громадського контролю НАБУ повідомила, що бюро 3 лютого розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.
  • 16 лютого Степанов заявив, що підозри щодо махінацій із закупівлями вакцин проти COVID-19 безпідставні, а розслідування назвав "елементом війни" проти нього. 

Ольга Кириленко, УП
Теми: МОЗСтепановНАБУвакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПривітання з 14 жовтня: на сторінці консульства РФ з'явився "список російських шпигунів"

відеоЗеленський і Шефір намагалися незаконно вивести активи з банку Курченка – "Схеми"

відеоУкраїна отримає від Британії ракетну зброю – дипломат

Окупанти з фейкової "ЛНР" відреагували на затримання свого бойовика Косяка

відео, фотоУ центрі Тбілісі десятки тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі

Ле Пен у разі обрання президентом обіцяє позбутися вітряних електростанцій

Усі новини...
МОЗ
МОЗ: 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані
На діагностику коронавірусу Кабмін виділив 150 млн гривень
Українцям без щеплення чи тесту заборонять користуватися міжрегіональним транспортом
Останні новини
00:27
Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі
23:50
Кількість самогубств серед школярів у Японії досягла рекордного рівня
23:23
У Норвегії розпочав роботу новий уряд
22:59
фотоПривітання з 14 жовтня: на сторінці консульства РФ з'явився "список російських шпигунів"
22:22
відеоЗеленський і Шефір намагалися незаконно вивести активи з банку Курченка – "Схеми"
21:43
відеоУкраїна отримає від Британії ракетну зброю – дипломат
21:16
фотоСильні зливи призвели до підтоплень в Афінах і Салоніках
20:56
Три українські тенісистки заявлені на турнір "Кубок Кремля" в Москві
20:36
Окупанти з фейкової "ЛНР" відреагували на затримання свого бойовика Косяка
19:48
фотоУ Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями
Усі новини...