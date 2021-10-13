НАБУ закрило справу про закупівлю вакцин у часи Степанова

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання посадовцями Міністерства охорони здоров’я під час закупівлі протиковідних вакцин за часів міністра Максима Степанова.

Джерело: відповідь НАБУ на запит УП

Дослівно: "17.05.2021 вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.2.ч.1 ст. 284 КПК (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення – УП)".

Деталі: Жодних деталей щодо справи та ролі Степанова в ній у НАБУ не повідомили.

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