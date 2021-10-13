НАБУ закрило справу про закупівлю вакцин у часи Степанова
Середа, 13 жовтня 2021, 20:02
Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання посадовцями Міністерства охорони здоров’я під час закупівлі протиковідних вакцин за часів міністра Максима Степанова.
Джерело: відповідь НАБУ на запит УП
Дослівно: "17.05.2021 вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.2.ч.1 ст. 284 КПК (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення – УП)".
Деталі: Жодних деталей щодо справи та ролі Степанова в ній у НАБУ не повідомили.
Нагадаємо:
- 10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу. Заяву проти Степанова подав керівник державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов.
- Кількома днями раніше Рада громадського контролю НАБУ повідомила, що бюро 3 лютого розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.
- 16 лютого Степанов заявив, що підозри щодо махінацій із закупівлями вакцин проти COVID-19 безпідставні, а розслідування назвав "елементом війни" проти нього.
Ольга Кириленко, УП