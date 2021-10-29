Комаровський: Степанов – сильний міністр, він був на своєму місці

Лікар та шоумен Євген Комаровський вважає колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова одним із найсильніших міністрів та підтримує його ініціативи.

Джерело: Комаровський в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова Комаровського: "Я вважаю, що Степанов був на своєму місці. На мій погляд, це один із найсильніших міністрів.

Степанов – це, умовно кажучи, полководець, який опинився в оточенні деморалізованого війська і без патронів. За тих можливостей, які тоді мали, я вважаю, результати були непоганими".

Деталі: На думку Комаровського, Степанов був міністром, який говорив те, "чого від нього не хотіли чути" – говорив: дайте грошей, у нас там проблеми, тут проблеми.

Він додав, що саме за Степанова "дуже швидко з'явився протокол надання медичної допомоги при ковіді", і "це врятувало тисячі життів".

Комаровський не зміг прокоментувати конфлікт із "Медзакупівлями", коли за Степанова постачання вакцини кілька разів зривалося, зазначивши, не знає подробиць і думає, що "ніхто нічого не зробить, щоб ми дізналися, де правда".

Він також додав, що не знає, за що звільнили Степанова, зазначивши, що в Україні "перебування чиновника на посаді залежить від його згоди чи незгоди з лінією вождя".

Комаровський додав, що підтримував ініціативу Степанова роздати пенсіонерам по 1000 гривень, щоби вони вакцинувалися, оскільки сам про це не раз говорив, "і це було б набагато дешевше для держави, ніж їх лікувати".

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