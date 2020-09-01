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У "слуг" є запитання до економічного блоку Кабміну

Вівторок, 1 вересня 2020, 04:31
Фото: Назарій Манзилюк

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є запитання до роботи економічного блоку Кабміну.

Джерело: Корнієнко в ефірі "Свобода слова"

Деталі: Лідер "слуг" таким чином прокоментував слова очільника фракції Давида Арахамії про можливі ротації у складі уряду. 

"Він (Арахамія – УП) казав про економічний блок. І він не казав у доконаному вигляді про якийсь збір підписів чи якісь проекти рішень. Він більше натякав що до Міністерства економіки, до Міністерства фінансів є питання з боку фракції монобільшості. Я думаю, що вони на ці питання найближчим часом або дадуть відповідь, або дадуть її неякісно. І ми тоді будемо в якісь процеси далі переходити", – сказав Корнієнко.

Голова партії також додав, що особливо цікавить нардепів робота митної та податкової служби. 

Що передувало: Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що у найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Слуга народуКабінет міністрівекономікаОлександр Корнієнко


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