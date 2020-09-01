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ДБР відзвітувало, що зроблено у справах Майдану за серпень

Вівторок, 1 вересня 2020, 10:39

Державне бюро розслідувань започаткувало щомісячні звіти щодо "справ Майдану": у серпні слідчі повідомили про підозру 4 особам, у 3 провадженнях завершили досудове розслідування, а до суду передали 2 обвинувачувальних акти.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "З метою відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ДБР започаткувало щомісячні звіти про "справи Майдану".

Деталі: У серпні було повідомлено підозру двом підозрюваним у вбивстві журналіста Василя Сергієнка у Корсунь-Шевченківському, а також слідчому за затримання учасника "Черкаського Євромайдану" і начальнику Смілянського слідчого відділку поліції у Черкаській області за те, що змусив слідчих притягнути до відповідальності 7 невинних протестувальників за "масові заворушення" і "захоплення державних або громадських будівель".

Завершено досудове розслідування стосовно двох осіб, яких підозрюють у викраденні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького і вбивстві останнього, а також стосовно київських прокурора і слідчого, які перешкоджали мітингам, а тепер займаються адвокатською діяльністю.

Обвинувачення до суду скеровано щодо колишнього "беркутівця" і щодо колишнього міліціонера, який досі працює слідчим у Нацполіції.

Також зазначається, що прокурори Офісу генпрокурора 14 серпня провели зустріч із потерпілими у "справах Майдану" – зокрема, говорили про отруєння "майданівців" хімічними речовинами та про  проведення експертиз із залученням іноземних експертів.

Олена Рощенко, УП
Теми: МайданДБРОфіс генпрокурора


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