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ВРП залишила на посаді скандального голову ОАСК Вовка

Вівторок, 1 вересня 2020, 15:15

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Джерело: Центр протидії корупції, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно ЦПК: "Вища рада правосуддя одноголосно відмовилась відстороняти суддю Вовка. Кругова порука в дії. Вони з Вовком разом віскі п'ють до 2 години ночі. Разом відмазують і карають суддів. Разом вводять нових членів ВРП".

Деталі: Галина Чижик з Центру протидії корупції у Facebook уточнює, що ВРП мотивувала своє рішення тим, що прокуратура не надала доказів причетності Вовка до кримінальних правопорушень.

Що було раніше: Перед засіданням НАБУ оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП.

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Нагадаємо:

  • Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб підозрюють у: створенні та участь у злочинній організації; захопленні державної влади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.
  • У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів у системі правосуддя, зокрема й ті, що покликані формувати доброчесний корпус суддів, слідкувати за додержанням ними законів та професійної етики.
  • За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах: міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили "незручні" для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.

Теми: Павло Вовк Окружний адмінсудВища рада правосуддяНАБУ


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