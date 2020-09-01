ВРП залишила на посаді скандального голову ОАСК Вовка
Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.
Джерело: Центр протидії корупції, "Інтерфакс-Україна"
Дослівно ЦПК: "Вища рада правосуддя одноголосно відмовилась відстороняти суддю Вовка. Кругова порука в дії. Вони з Вовком разом віскі п'ють до 2 години ночі. Разом відмазують і карають суддів. Разом вводять нових членів ВРП".
Деталі: Галина Чижик з Центру протидії корупції у Facebook уточнює, що ВРП мотивувала своє рішення тим, що прокуратура не надала доказів причетності Вовка до кримінальних правопорушень.
Що було раніше: Перед засіданням НАБУ оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП.
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Нагадаємо:
- Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб підозрюють у: створенні та участь у злочинній організації; захопленні державної влади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.
- У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів у системі правосуддя, зокрема й ті, що покликані формувати доброчесний корпус суддів, слідкувати за додержанням ними законів та професійної етики.
- За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах: міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів усіх інстанцій, які виносили "незручні" для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.