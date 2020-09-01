ВРП залишила на посаді скандального голову ОАСК Вовка

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Джерело: Центр протидії корупції, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно ЦПК: "Вища рада правосуддя одноголосно відмовилась відстороняти суддю Вовка. Кругова порука в дії. Вони з Вовком разом віскі п'ють до 2 години ночі. Разом відмазують і карають суддів. Разом вводять нових членів ВРП".

Деталі: Галина Чижик з Центру протидії корупції у Facebook уточнює, що ВРП мотивувала своє рішення тим, що прокуратура не надала доказів причетності Вовка до кримінальних правопорушень.

Що було раніше: Перед засіданням НАБУ оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП.

Читайте також: Рука руку миє: чому троє членів ВРП не можуть розглядати відсторонення судді Вовка з ОАСК?

"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Нагадаємо: