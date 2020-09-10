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Новообраний президент Польщі у жовтні планує приїхати до Києва

Четвер, 10 вересня 2020, 01:59

Переобраний у липні президент Польщі Анджея Дуду запланував візит до України.

Джерело: міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Нещодавно з моїм українським колегою ми провели хорошу розмову. Ми обговорили дуже багато справ, зокрема, запланований візит президента Дуди в наступному місяці до Києва".

Нагадаємо:

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Теми: Польща


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