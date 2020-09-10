Новообраний президент Польщі у жовтні планує приїхати до Києва
Четвер, 10 вересня 2020, 01:59
Переобраний у липні президент Польщі Анджея Дуду запланував візит до України.
Джерело: міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Укрінформ
Пряма мова: "Нещодавно з моїм українським колегою ми провели хорошу розмову. Ми обговорили дуже багато справ, зокрема, запланований візит президента Дуди в наступному місяці до Києва".
Нагадаємо:
- Президент Польщі Анджей Дуда напередодні другого туру виборів запропонував внести у Конституцію зміну, яка заборонить ЛГБТ-парам всиновлювати дітей.
- Також Анджей Дуда у своїй передвиборчій промові назвав пропаганду прав ЛГБТ "ідеологією" більш руйнівною, ніж комунізм.
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