Новообраний президент Польщі у жовтні планує приїхати до Києва

Переобраний у липні президент Польщі Анджея Дуду запланував візит до України.

Джерело: міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Нещодавно з моїм українським колегою ми провели хорошу розмову. Ми обговорили дуже багато справ, зокрема, запланований візит президента Дуди в наступному місяці до Києва".

Нагадаємо:

Президент Польщі Анджей Дуда напередодні другого туру виборів запропонував внести у Конституцію зміну, яка заборонить ЛГБТ-парам всиновлювати дітей.

Також Анджей Дуда у своїй передвиборчій промові назвав пропаганду прав ЛГБТ "ідеологією" більш руйнівною, ніж комунізм.

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