Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новообраний президент Польщі у жовтні планує приїхати до Києва

Четвер, 10 вересня 2020, 01:59
Новообраний президент Польщі у жовтні планує приїхати до Києва

Переобраний у липні президент Польщі Анджея Дуду запланував візит до України.

Джерело: міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Нещодавно з моїм українським колегою ми провели хорошу розмову. Ми обговорили дуже багато справ, зокрема, запланований візит президента Дуди в наступному місяці до Києва".

Нагадаємо:

Читайте про перший тур президентських виборів у Польщі: "Три роки хаосу": чому вибори у Польщі не принесли переможця"

Читайте також: Польща, розколота навпіл: як змінили країну президентські вибори

"Українська правда" у Threads

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Польща
На українсько-польському кордоні зросли черги
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: