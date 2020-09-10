Новоизбранный президент Польши в октябре планирует приехать в Киев

Переизбранный в июле президент Польши Анджея Дуду запланировал визит в Украину.

Источник: министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуди в следующем месяце в Киев".

Напомним:

Президент Польши Дуда накануне второго тура выборов предложил внести в Конституцию изменение, которое запретит ЛГБТ-парам усыновлять детей.

Также Анджей Дуда в своей предвыборной речи назвал пропаганду прав ЛГБТ "идеологией" более разрушительной, чем коммунизм.

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