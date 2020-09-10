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Новоизбранный президент Польши в октябре планирует приехать в Киев

Четверг, 10 сентября 2020, 01:59
Новоизбранный президент Польши в октябре планирует приехать в Киев

Переизбранный в июле президент Польши Анджея Дуду запланировал визит в Украину.

Источник: министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуди в следующем месяце в Киев".

Напомним:

Читайте о первом туре президентских выборов в Польше: "Три года хаоса": почему выборы в Польше не принесли победителя

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Темы: Польша
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