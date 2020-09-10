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COVID-19 на Буковині: нових заражень все ще більше, ніж одужань

Четвер, 10 вересня 2020, 06:14

9 вересня в Чернівецькій області зафіксували 134 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 81 пацієнт.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: За добу Чернівецький обласний лабораторний центр дослідив 1034 зразки. Загалом з початку пандемії діагностовано понад 11 тисяч заражень COVID-19.

 

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус


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