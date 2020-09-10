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COVID-19 на Буковине: новых заражений все еще больше, чем выздоровлений

Четверг, 10 сентября 2020, 06:14
COVID-19 на Буковине: новых заражений все еще больше, чем выздоровлений

9 сентября в Черновицкой области зафиксировали 134 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели этого дня 81 пациент.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: За сутки Черновицкий областной лабораторный центр исследовал 1034 образцов. Всего с начала пандемии диагностировано более 11000 заражений COVID-19.

 

Прямая речь: "С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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