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COVID-19 на Буковине: новых заражений все еще больше, чем выздоровлений

Четверг, 10 сентября 2020, 06:14

9 сентября в Черновицкой области зафиксировали 134 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели этого дня 81 пациент.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: За сутки Черновицкий областной лабораторный центр исследовал 1034 образцов. Всего с начала пандемии диагностировано более 11000 заражений COVID-19.

 

Прямая речь: "С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус


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