Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою

Четвер, 10 вересня 2020, 07:17
ООС: режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою

9 вересня на Донбасі у зонах відповідальності ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано. 

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "За минулу добу, 9 вересня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони залучалися до гасіння осередків вогню на Донеччині та Луганщині. Зокрема, минулої доби ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман та Новозванівка.

Деталі: Від початку поточної доби, 10 вересня, у смугах відповідальності ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Теми: ООСДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: