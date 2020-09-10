ООС: режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою

9 вересня на Донбасі у зонах відповідальності ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "За минулу добу, 9 вересня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони залучалися до гасіння осередків вогню на Донеччині та Луганщині. Зокрема, минулої доби ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман та Новозванівка.

Деталі: Від початку поточної доби, 10 вересня, у смугах відповідальності ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано.