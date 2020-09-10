Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ООС: режим тишины вдоль линии разграничения не нарушался

Четверг, 10 сентября 2020, 07:17

9 сентября на Донбассе в зонах ответственности ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 9 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения хранился в полной мере.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской. В частности, за минувшие сутки ликвидировано пожара вблизи населенных пунктов Екатериновка, Новоселовка Вторая, чистая Лиман и Новозвановка".

Детали: С начала текущих суток, 10 сентября, в полосах ответственности ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Темы: ООСДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID в Украине: Количество заражений превысило 145 тысяч, количество смертей – 3 тысячи

ФотоТанкер Delfi забрали с одесского пляжа

Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ

Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

видео, обновленоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

Все новости...
ООС
Боевики "тишину" не нарушали, но двое военных травмированы – ООС
Стало известно имя погибшего возле Новгородского
Двое бойцов травмированы из-за подрыва мины в Донецкой области
Последние новости
09:33
В Украине на самоизоляцию уже отправили 145 классов - Степанов
09:03
В уничтоженном огнем крупнейшем в Греции лагере для мигрантов вспыхнул новый пожар
08:53
COVID в Украине: Количество заражений превысило 145 тысяч, количество смертей – 3 тысячи
08:45
ОАСК просят отменить создание территориальных избирательных округов в Киеве
08:27
Германия с 1 октября отменит общее предостережение относительно поездок за пределы ЕС
08:00
Главные новости среды и ночи: откровения Богдана, заявления Лукашенко
07:47
ФотоТанкер Delfi забрали с одесского пляжа
07:17
ООС: режим тишины вдоль линии разграничения не нарушался
06:14
COVID-19 на Буковине: новых заражений все еще больше, чем выздоровлений
05:02
В ПАСЕ заявили о непризнании выборов в Беларуси и создание следственного органа
Все новости...