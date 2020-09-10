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ООС: режим тишины вдоль линии разграничения не нарушался

Четверг, 10 сентября 2020, 07:17
ООС: режим тишины вдоль линии разграничения не нарушался

9 сентября на Донбассе в зонах ответственности ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 9 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения хранился в полной мере.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской. В частности, за минувшие сутки ликвидировано пожара вблизи населенных пунктов Екатериновка, Новоселовка Вторая, чистая Лиман и Новозвановка".

Детали: С начала текущих суток, 10 сентября, в полосах ответственности ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Темы: ООСДонбасс
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