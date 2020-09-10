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У Києві знову майже три сотні нових хворих на COVID-19

Четвер, 10 вересня 2020, 10:33
У Києві знову майже три сотні нових хворих на COVID-19
Фото КМДА

У Києві продовжує зростати кількість хворих на COVID-19 – лише за минулу добу коронавірус діагностували у 298 мешканців, 4 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. За минулу добу вірус виявили в 298 людей. 4 хворих померли". 

 

Деталі: Серед нових хворих 155 жінок віком від 21 до 84 років, 123 чоловіки віком від 18 до 84 років, 9 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 11 хлопчиків від 2 років до 16. Захворіли, зокрема, і 11 медиків.
 
51 хворого госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (59), Дніпровському (45) та в Оболонському (36) районах.

Станом на 10 вересня у столиці вже 16 119 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 254 киян. Подолали хворобу 5002 мешканці Києва (з них 92 за минулу добу).

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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