В Киеве снова почти три сотни новых больных COVID-19

В Киеве продолжает расти количество больных COVID-19 – только за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 298 жителей, 4 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 298 человек. 4 больных умерли".

Детали: Среди новых больных 155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет, 123 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 9 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 лет до 16. Заболели в том числе и 11 медиков.

51 больного госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (59), Днепровском (45) и в Оболонском (36) районах.

По состоянию на 10 сентября в столице уже 16 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 254 киевлян. Преодолели болезнь 5002 жителя Киева (из них 92 за минувшие сутки).

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