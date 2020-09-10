Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве снова почти три сотни новых больных COVID-19

Четверг, 10 сентября 2020, 10:33
В Киеве снова почти три сотни новых больных COVID-19
ФОТО КГГА

В Киеве продолжает расти количество больных COVID-19 – только за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 298 жителей, 4 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 298 человек. 4 больных умерли". 

 

Детали: Среди новых больных 155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет, 123 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 9 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 лет до 16. Заболели в том числе и 11 медиков.

51 больного госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (59), Днепровском (45) и в Оболонском (36) районах.

По состоянию на 10 сентября в столице уже 16 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 254 киевлян. Преодолели болезнь 5002 жителя Киева (из них 92 за минувшие сутки).

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
ПВО уничтожила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
В Киеве зафиксировали три случая кишечных инфекций из-за сальмонеллы
Последние новости
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
В СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
Все новости...
Реклама: