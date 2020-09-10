Зеленський вважає, що Росія не зможе посилити вплив на Білорусь
Ситуація в Білорусі не зможе призвести до посилення впливу Кремля на цю країну, оскільки білоруси хочуть справжньої демократії, а не "російської".
Джерело: президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Jerusalem Post
Пряма мова: "Росія завжди була дуже впливовою в Білорусі. Сьогодні білоруський народ хоче справедливості та вільних і чесних виборів. Цю боротьбу не зупинити, але я не думаю, що вона сумісна із посиленим впливом Росії на Білорусь. Білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської "демократії"".
Деталі: За словами Зеленського, у будь-якому випадку Україна не підтримує втручання жодної держави у внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі.
Він також додав, що "білоруський народ повинен сам вирішити, як рухатись у майбутнє і чого він хоче".
Що було раніше: Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ".
Передісторія:
- У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами, або були видворені за межі країни.