Зеленський вважає, що Росія не зможе посилити вплив на Білорусь

Ситуація в Білорусі не зможе призвести до посилення впливу Кремля на цю країну, оскільки білоруси хочуть справжньої демократії, а не "російської".

Джерело: президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Jerusalem Post

Пряма мова: "Росія завжди була дуже впливовою в Білорусі. Сьогодні білоруський народ хоче справедливості та вільних і чесних виборів. Цю боротьбу не зупинити, але я не думаю, що вона сумісна із посиленим впливом Росії на Білорусь. Білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської "демократії"".

Деталі: За словами Зеленського, у будь-якому випадку Україна не підтримує втручання жодної держави у внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі.

Він також додав, що "білоруський народ повинен сам вирішити, як рухатись у майбутнє і чого він хоче".

Що було раніше: Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ".

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