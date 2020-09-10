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Зеленский считает, что Россия не сможет усилить влияние на Беларусь

Четверг, 10 сентября 2020, 13:11
Зеленский считает, что Россия не сможет усилить влияние на Беларусь
Фото ОПУ

Ситуация в Беларуси не сможет привести к усилению влияния Кремля на эту страну, поскольку белорусы хотят настоящей демократии, а не "российской".

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Jerusalem Post

Прямая речь: "Россия всегда была очень влиятельной в Беларуси. Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что она совместима с усиленным влиянием России на Беларусь. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии"".

Детали: По словам Зеленского, в любом случае Украина не поддерживает вмешательство ни одного государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси.

Он также добавил, что "белорусский народ должен сам решить, как двигаться в будущее и чего он хочет".

Что было раньше: Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того избрал народ".

Предыстория: 

  • В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Однако 6 из 7 членов президии совета уже либо оказались за решеткой, либо были выдворены за пределы страны. 

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБеларусьРосcия
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