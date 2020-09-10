Вибори: у Запоріжжі виявили масову зміну виборчих адрес за гроші

У Запоріжжі поліція викрила спробу масової зміни виборчих адрес з метою фальсифікації місцевих виборів, житель Запорізької області обіцяв за це грошову винагороду

Джерело: відділ комунікації поліції Запорізької області

Деталі: 9 вересня до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про факт масового підвозу громадян до Запорізького відділення ведення реєстру виборців з метою зміни виборчої адреси, що може бути підставою для фальсифікацій під час проведення виборів.

На місці події працівники поліції встановили, що з 5 вересня в Запорізькому відділенні ведення реєстру виборців свої виборчі адреси змінили понад 400 мешканців міста, 76 із яких прибули до вказаного відділення 9 вересня.

Правоохоронці провели опитування громадян, які знаходились в приміщенні. Вони пояснили, що бажають змінити виборчі адреси з основного місця мешкання в місті Запоріжжі до інших населених пунктів, розташованих на території Запорізького району.

Однак усі опитані "називали непереконливі та плутані причини своїх дій".

Працівники поліції відпрацювали всю отриману інформацію та встановили особу координатора виборців, які прибули до Запорізького відділення ведення реєстру виборців з метою зміни виборчої адреси.

За свідченнями опитаних громадян, ним виявився 29-річний житель Запоріжжя, який пропонував грошову винагороду за зміну виборчої адреси.

За якого кандидата необхідно буде віддати свій голос, учасникам фальсифікації не повідомлялося. Це їм мали повідомити безпосередньо перед голосуванням.

Слідчий відділ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців).

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру як організатору незаконних дій у скоєнні кримінального правопорушення, так і громадянам, які надали неправдиві відомості до органу ведення Державного реєстру виборців.

Нагадаємо: 5 вересня офіційно стартувала виборча кампанія до місцевих виборів.

До 10 вересня громадяни України могли змінити свою виборчу адресу, щоб голосувати на місцевих виборах за місцем не реєстрації, а фактичного проживання.