Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори: у Запоріжжі виявили масову зміну виборчих адрес за гроші

Четвер, 10 вересня 2020, 13:36
Вибори: у Запоріжжі виявили масову зміну виборчих адрес за гроші

У Запоріжжі поліція викрила спробу масової зміни виборчих адрес з метою фальсифікації місцевих виборів, житель Запорізької області обіцяв за це грошову винагороду

Джерело: відділ комунікації поліції Запорізької області

Деталі: 9 вересня до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про факт масового підвозу громадян до Запорізького відділення ведення реєстру виборців з метою зміни виборчої адреси, що може бути підставою для фальсифікацій під час проведення виборів. 

На місці події працівники поліції встановили, що з 5 вересня в Запорізькому відділенні ведення реєстру виборців свої виборчі адреси змінили понад 400 мешканців міста, 76 із яких прибули до вказаного відділення 9 вересня

Правоохоронці провели опитування громадян, які знаходились в приміщенні. Вони пояснили, що бажають змінити виборчі адреси з основного місця мешкання в місті Запоріжжі до інших населених пунктів, розташованих на території Запорізького району. 

Однак усі опитані "називали непереконливі та плутані причини своїх дій".

Працівники поліції відпрацювали всю отриману інформацію та встановили особу координатора виборців, які прибули до Запорізького відділення ведення реєстру виборців з метою зміни виборчої адреси. 

За свідченнями опитаних громадян, ним виявився 29-річний житель Запоріжжя, який пропонував грошову винагороду за зміну виборчої адреси. 

За якого кандидата необхідно буде віддати свій голос, учасникам фальсифікації не повідомлялося. Це їм мали повідомити безпосередньо перед голосуванням.

Слідчий відділ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців). 

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру як організатору незаконних дій у скоєнні кримінального правопорушення, так і громадянам, які надали неправдиві відомості до органу ведення Державного реєстру виборців.

Нагадаємо: 5 вересня офіційно стартувала виборча кампанія до місцевих виборів.

До 10 вересня громадяни України могли змінити свою виборчу адресу, щоб голосувати на місцевих виборах за місцем не реєстрації, а фактичного проживання.

Теми: вибориЗапоріжжяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: