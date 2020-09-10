Выборы: в Запорожье обнаружили массовую смену избирательных адресов за деньги

В Запорожье полиция разоблачила попытку массовой смены избирательных адресов с целью фальсификации местных выборов, житель Запорожской области обещал за это денежное вознаграждение

Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области

Детали: 9 сентября в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о факте массового подвоза граждан к Запорожскому отделению ведения реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса, что может быть основанием для фальсификаций во время проведения выборов.

На месте событий сотрудники полиции установили, что с 5 сентября в Запорожском отделении ведения реестра избирателей свои избирательные адреса изменили более 400 жителей города, 76 из которых прибыли в указанное отделения 9 сентября.

Правоохранители провели опрос граждан, находившихся в помещении. Они объяснили, что хотят изменить избирательные адреса с основного места проживания в городе Запорожье на другие населенные пункты, расположенные на территории Запорожского района.

Однако все опрошенные "называли неубедительные и путаные причины своих действий".

Работники полиции отработали всю полученную информацию и установили личность координатора избирателей, прибывших в Запорожское отделение ведения реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса.

По свидетельствам опрошенных граждан, им оказался 29-летний житель Запорожья, которые предлагал денежное вознаграждение за изменение избирательного адреса.

За какого кандидата необходимо будет отдать свой голос, участникам фальсификации не сообщалось. Это им должны были сообщить непосредственно перед голосованием.

Следственный отдел Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 158 УК (подача ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей).

Решается вопрос о сообщении о подозрении как организатору незаконных действий в совершении уголовного преступления, так и гражданам, которые подали ложные сведения в орган ведения Государственного реестра избирателей.

Напомним: 5 сентября официально стартовала избирательная кампания к местным выборам.

До 10 сентября граждане Украины могли изменить свой избирательный адрес, чтобы голосовать на местных выборах за местом не регистрации, а фактического проживания.