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Для зміни місця голосування на виборах 2020 лишився тиждень: як це зробити

Четвер, 3 вересня 2020, 18:45
Для зміни місця голосування на виборах 2020 лишився тиждень: як це зробити

До 10 вересня громадяни України можуть змінити свою виборчу адресу, щоб голосувати на місцевих виборах за місцем не реєстрації, а фактичного проживання.

Джерело: "Українська правда", Державний реєстр виборців

Деталі: На місцевих виборах неможливо тимчасово обрати інше місце для голосування, як на президентських чи парламентських. Однак громадяни можуть впринципі змінити свою виборчу адресу, вказавши місце фактичного проживання.

При цьому надавати документи на підтвердження адреси проживання не потрібно. Раніше Центральна виборча комісія скасувала таку вимогу.

Для онлайн-зміни виборчої адреси необхідний лише електронний цифровий підпис та доступ до мережі Інтернет.

Отримати ЕЦП фізична або юридична особа може в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів. Наразі в Україні таких 24. Переглянути весь перелік центрів із посиланнями на їхні сайти можна тут. На сайтах центрів також розміщена інформація про порядок отримання електронного підпису.

Так, наприклад, клієнти "Приватбанку" можуть скористатись цією послугою безкоштовно, держпідприємство "Дія" формує ЕПЦ за 150 гривень.

Для подання заяви про зміну виборчої адреси треба перейти на сайт Державного реєстру виборців, обрати розділ "Заяви та запити", пройти ідентифікацію за ЕПЦ і обрати послугу "Звернення щодо зміни виборчої адреси".

 

Після цього громадянин має вказати причини зміни адреси, наприклад, фактичне проживання, та власне адресу, де він мешкає. Підтверджувати її не потрібно.

 
Форма зміни виборчої адреси

Свою заяву необхідно підписати за допомогою того ж ЕПЦ, і вона буде направлена до реєстру виборців. Повідомлення про зміну адреси прийде на електронну пошту.

 
Підтвердження зміни виборчої адреси, яке надходить громадянину на електронну пошту

Скористатись описаною процедурою можна ще протягом 7 днів.

Заяву кореспондентки УП задовольнили протягом 15 годин з моменту подачі, при тому, що подана вона була у неробочий час ввечері. 

Для того, щоб змінити адресу офлайн, необхідно звернутись до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання. Інформацію про місце розташування відділів та їхні контакти можна знайти тут.

Що було раніше: ЦВК у липні спростила зміну виборчої адреси для голосування на місцевих виборах не за місцем прописки.

Передісторія:

  • 15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.
  • Згідно з постановою місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.
  • 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.
  • Цьогорічні чергові місцеві вибори пройдуть на новій територіальній основі, вперше буде використана система пропорційного представництва за відкритими виборчими списками, а також застосовані гендерні квоти.  

Cоня Лукашова, УП

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Теми: виборимісцева влада
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