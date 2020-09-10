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ДБР викликає Богдана для перевірки його слів Гордону

Четвер, 10 вересня 2020, 14:54
ДБР викликає Богдана для перевірки його слів Гордону

Слідчі Державного бюро розслідувань викликають Андрія Богдана як свідка для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів із приводу ймовірних домовленостей із російськими чиновниками щодо Криму.

Джерело: ДБР

Дослівно: "9 вересня 2020 року в інтерв'ю одному з видань ексголова Офісу Президента Андрій Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей, що непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних Сил України.

З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів у якості свідка".

Деталі: ДБР повідомляє, що вже направило повістку про виклик Богдана на адресу його реєстрації.

Цьому передувало: Дмитро Гордон, беручи інтерв'ю в Андрія Богдана, запитав про 13 пунктів, які нібито пообіцяв виконати нинішній голова ОП Андрій Єрмак росіянам.

Богдан відповів: "Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і (співробітників) спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. Там чи то 12, чи то 13 пунктів. У це вірять усі іноземні спецслужби. Це якийсь алгоритм дій: ми вам кораблі – ви нам воду в Крим, ми вам полонених – ви нам пряме авіасполучення, ми вам 3 мільярди доларів за рішенням суду – а ви нам... щось. Це утопія. Я точно знаю: в цьому переліку передбачалося звільнення всіх прозахідних політиків".

А на запитання про вірогідність відкупу Росії за Крим Богдан сказав, що вбачає в українського керівництва радше дитячу наївну віру у те, що Росія виплатить компенсації за те, що анексувала Крим і почала війну на Донбасі, – і ці гроші можна буде використати на розвиток України.

Після виходу інтерв’ю в ефір Богдан створив Telegram-канал і опублікував у ньому фото на 0-му кілометрі з підписом: "У зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю Гордону, змушений перейти українсько-румунський кордон;)".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БогданДБРАндрій ЄрмакКримРосія
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