Богдан прокоментував "обіцянки Єрмака" РФ і спецоперацію щодо "вагнерівців"

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан упевнений, що Василя Бурбу звільнили з Головного управління розвідки Міноборони України через спецоперацію з метою затримати найманців "ПВК Вагнера", а нібито обіцянки Андрія Єрмака росіянам він прокоментував жартами.

Джерело: інтерв'ю Богдана Дмитру Гордону, який запитав про 13 пунктів, які нібито пообіцяв виконати нинішній голова ОП Єрмак росіянам

Пряма мова Богдана: "Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і (співробітників) спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. Там чи то 12, чи то 13 пунктів. У це вірять усі іноземні спецслужби. Це якийсь алгоритм дій: ми вам кораблі – ви нам воду в Крим, ми вам полонених – ви нам пряме авіасполучення, ми вам 3 мільярди доларів за рішенням суду – а ви нам... щось.

Це утопія. Я точно знаю: в цьому переліку передбачалося звільнення всіх прозахідних політиків... Воно вже закінчується – залишився один Аваков. Останнього Бурбу звільнили. А до цього просто відстежити... Для мене це смішно.

Це, знову ж таки, жарт – але як відбуваються призначення. Звільнили прозахідного якогось – приходять звідти: "А ось цього можна? – Та призначай кого хочеш, головне, щоб ідіотом був".

Деталі: На запитання, "вони до росіян ходять чи до західників", Богдан відповів, що "до західників точно не ходять", що учасники переговорів погоджують кандидатури – але потім наголосив, що "це жарт".

Щодо Василя Бурби Богдан підтвердив, що його звільнили в серпні через те, що під його керівництвом більше року йшла спецоперація з метою виманити і затримати "вагнерівців", яка провалилася через один дзвінок.

Колишній голова Офісу президента заявив, що він знає, "хто дзвонив і куди дзвонив", і що дзвонила людина "з найближчого" оточення Зеленського.

Богдан прокоментував: "Звільнили людину, яка володіла всією інформацією, усіма зв'язками – навіть пояснення немає... і призначили хлопця, він проукраїнський, він хороший, але він оперативник, він у цьому взагалі нічого не розуміє!".

Богдан також сказав, що багато людей в оточенні президента добре ставляться до Росії, але "наполегливу чутку" про те, що в ОП нібито є агенти впливу російських спецслужб, підтверджувати не став.

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