Богдан прокоментував "обіцянки Єрмака" РФ і спецоперацію щодо "вагнерівців"
Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан упевнений, що Василя Бурбу звільнили з Головного управління розвідки Міноборони України через спецоперацію з метою затримати найманців "ПВК Вагнера", а нібито обіцянки Андрія Єрмака росіянам він прокоментував жартами.
Джерело: інтерв'ю Богдана Дмитру Гордону, який запитав про 13 пунктів, які нібито пообіцяв виконати нинішній голова ОП Єрмак росіянам
Пряма мова Богдана: "Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і (співробітників) спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. Там чи то 12, чи то 13 пунктів. У це вірять усі іноземні спецслужби. Це якийсь алгоритм дій: ми вам кораблі – ви нам воду в Крим, ми вам полонених – ви нам пряме авіасполучення, ми вам 3 мільярди доларів за рішенням суду – а ви нам... щось.
Це утопія. Я точно знаю: в цьому переліку передбачалося звільнення всіх прозахідних політиків... Воно вже закінчується – залишився один Аваков. Останнього Бурбу звільнили. А до цього просто відстежити... Для мене це смішно.
Це, знову ж таки, жарт – але як відбуваються призначення. Звільнили прозахідного якогось – приходять звідти: "А ось цього можна? – Та призначай кого хочеш, головне, щоб ідіотом був".
Деталі: На запитання, "вони до росіян ходять чи до західників", Богдан відповів, що "до західників точно не ходять", що учасники переговорів погоджують кандидатури – але потім наголосив, що "це жарт".
Щодо Василя Бурби Богдан підтвердив, що його звільнили в серпні через те, що під його керівництвом більше року йшла спецоперація з метою виманити і затримати "вагнерівців", яка провалилася через один дзвінок.
Колишній голова Офісу президента заявив, що він знає, "хто дзвонив і куди дзвонив", і що дзвонила людина "з найближчого" оточення Зеленського.
Богдан прокоментував: "Звільнили людину, яка володіла всією інформацією, усіма зв'язками – навіть пояснення немає... і призначили хлопця, він проукраїнський, він хороший, але він оперативник, він у цьому взагалі нічого не розуміє!".
Богдан також сказав, що багато людей в оточенні президента добре ставляться до Росії, але "наполегливу чутку" про те, що в ОП нібито є агенти впливу російських спецслужб, підтверджувати не став.
Нагадаємо:
- 29 липня в Білорусі затримали 32 чи 33 росіян із приватної військової компанії Вагнера. Україна просила екстрадиції тих із них, хто воював на Донбасі. 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 бойовиків "Вагнера".
- 5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
- За інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
- Журналіст Юрій Бутусов, який одним із перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджував, що операцію проводили спільно зі спецслужбами США.
- Журналістка Яніна Соколова опублікувала вже дві порції записів із вербуванням російських військових, які розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.
- Буданов запевняв, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ. Бурба заявляв, що "дезінформація і домисли" щодо справи "вагнерівців" є спробою завдати шкоди спецслужбам України.