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Три райони Буковини перейшли з "червоної" до "помаранчевої" зони COVID-обмежень 

П'ятниця, 11 вересня 2020, 01:49

Вижницький, Глибоцький та Заставнівський райони Чернівецької області перейшли до менш жорсткої зони обмежень, які викликані пандемією COVID-19.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Три райони Буковини – Вижницький, Глибоцький та Заставнівський – змогли перейти із "червоної" зони до менш жорсткої щодо обмежень "помаранчевої". Пов’язано це насамперед зі зменшенням кількості інфікованих.

Тож перейти до послаблення карантину, відновити роботу громадського транспорту, відкрити школи та дитсадки допомагають не мітинги і протести, а дотримання простих правил.

Натомість Герцаївщині та Кельменеччині, які із 14 вересня будуть у "червоній" зоні, належить долати нові виклики".

 

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус


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