Три райони Буковини перейшли з "червоної" до "помаранчевої" зони COVID-обмежень 

Вижницький, Глибоцький та Заставнівський райони Чернівецької області перейшли до менш жорсткої зони обмежень, які викликані пандемією COVID-19.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Три райони Буковини – Вижницький, Глибоцький та Заставнівський – змогли перейти із "червоної" зони до менш жорсткої щодо обмежень "помаранчевої". Пов’язано це насамперед зі зменшенням кількості інфікованих.

Тож перейти до послаблення карантину, відновити роботу громадського транспорту, відкрити школи та дитсадки допомагають не мітинги і протести, а дотримання простих правил.

Натомість Герцаївщині та Кельменеччині, які із 14 вересня будуть у "червоній" зоні, належить долати нові виклики".

Довідково: Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.

У зеленій зоні діють правила, встановлені по всій країні – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика; проведення масових заходів з не більше як 1 особою на 5 кв. м.; заповненість кінотеатрів і театрів не більше, ніж на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.

У жовтій зоні до попередніх обмежень додаються обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.

Помаранчева зона – до згаданих обмежень додають припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв м і не більше 100 осіб.

Червона зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі".

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