Три района Буковины перешли в "оранжевую" зону COVID-ограничений

Вижницкий, Глыбокский и Заставненский районы Черновицкой области перешли к менее жесткой зоне ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Три района Буковины - Вижницкий, Глыбокский и Заставненский - смогли перейти из" красной "зоны к менее жесткой об ограничениях" оранжевой ". Связано это прежде всего с уменьшением количества инфицированных.

Поэтому перейти к ослаблению карантина, восстановить работу общественного транспорта, открыть школы и детсады помогают не митинги и протесты, а соблюдение простых правил.

Зато Герцаивщини и Кельменеччини, которые с 14 сентября будут в "красной" зоне, предстоит преодолевать новые вызовы".

Прямая речь: "С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое".

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