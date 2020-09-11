Три района Буковины перешли в "оранжевую" зону COVID-ограничений

Вижницкий, Глыбокский и Заставненский районы Черновицкой области перешли к менее жесткой зоне ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Три района Буковины - Вижницкий, Глыбокский и Заставненский - смогли перейти из" красной "зоны к менее жесткой об ограничениях" оранжевой ". Связано это прежде всего с уменьшением количества инфицированных.

Поэтому перейти к ослаблению карантина, восстановить работу общественного транспорта, открыть школы и детсады помогают не митинги и протесты, а соблюдение простых правил.

Зато Герцаивщини и Кельменеччини, которые с 14 сентября будут в "красной" зоне, предстоит преодолевать новые вызовы".

Справка: Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

Прямая речь: "С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое".

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