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Twitter буде видаляти оманливу інформацію, яка спрямована на підрив довіри до виборів

П'ятниця, 11 вересня 2020, 06:33
Twitter буде видаляти оманливу інформацію, яка спрямована на підрив довіри до виборів

Соціальна мережа Twitter вводить нові правила, спрямовані на боротьбу з дезінформацією про вибори. 

Джерело: Twitter Support

Деталі: Відповідно до нових правил, алгоритми соцмережі будуть маркувати або видаляти неправдиву або оманливу інформацію, спрямовану на підрив суспільної довіри до виборів або інших цивільних процесів.

Twitter також буде видаляти або маркувати як оманливі "заяви про перемогу до підтвердження результатів виборів і підбурювання до незаконного поводження з метою запобігання мирної передачі і впорядкованої передачі влади".

Нові положення політики компанії набудуть чинності 18 вересня. 

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Теми: вибориСШАРосія
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