Twitter будет удалять ложную информацию, направленную на подрыв общественного доверия к выборам
Пятница, 11 сентября 2020, 06:33
Социальная сеть Twitter вводит новые правила, направленные на борьбу с дезинформацией о выборах.
Источник: Twitter Support
Детали: В соответствии с новыми правилами, алгоритмы соцсети будут маркировать или удалять ложную или обманчивую информацию, направленную на подрыв общественного доверия к выборам или других гражданских процессов.
Twitter также будет удалять или маркировать как обманчивы "заявления о победе в подтверждение результатов выборов и подстрекательство к незаконному обращению с целью предотвращения мирной передачи и упорядоченной передачи власти".
Новые положения политики компании вступят в силу 18 сентября.
Напомним:
- 26 мая соцсеть Twitter впервые подвергла твит президента США проверке.
- В том сообщении Трамп утверждал, что голосование по почте якобы способствует подтасовке результатов.
- Twitter классифицировал этот месседж как вводящий в заблуждение, после чего Трамп обвинил соцсеть во вмешательстве в предстоящие в ноябре президентские выборы в США.
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен побороть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США.