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Twitter будет удалять ложную информацию, направленную на подрыв общественного доверия к выборам

Пятница, 11 сентября 2020, 06:33

Социальная сеть Twitter вводит новые правила, направленные на борьбу с дезинформацией о выборах.

Источник: Twitter Support

Детали: В соответствии с новыми правилами, алгоритмы соцсети будут маркировать или удалять ложную или обманчивую информацию, направленную на подрыв общественного доверия к выборам или других гражданских процессов.

Twitter также будет удалять или маркировать как обманчивы "заявления о победе в подтверждение результатов выборов и подстрекательство к незаконному обращению с целью предотвращения мирной передачи и упорядоченной передачи власти".

Новые положения политики компании вступят в силу 18 сентября.

Напомним:

Темы: виборыСШАРосcия


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