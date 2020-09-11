Формування Росії відкрили вогонь неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ

10 вересня збройні формування Російської Федерації обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ неподалік Шумів.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 10 вересня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, ворог обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки. Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Окрім того, два ворожі обстріли зафіксовано на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу ворог застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї".

Деталі: Українські військові зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

У прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано більше ніж дев’ять гектарів території та передано на знищення 206 вибухонебезпечних предметів.